Erciyes Yeni Rekora Hazırlanıyor

Türkiye’nin önde gelen kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi, kayak sezonunda 2 milyon 750 bin turisti misafir ederek rekor kırmıştı. Erciyes yeni rekora hazırlanıyor.

Erciyes Yeni Rekora Hazırlanıyor

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcüman, sportif faaliyetler ve çeşitli festivallerle Erciyes’te yaz mevsiminin de dolu dolu geçeceğini söyledi.

Son dönemdeki yatırımlarla adından söz ettiren Erciyes; sadece kış sezonunda değil, yaz aylarına da dolu dolu giriyor.

Özellikle Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ne takımların yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcüman; "Zannediliyor ki Erciyes’te 3-4 ay kayak sezonu oldu, işler çok az. İnanın bir acente 5 Arap futbol takımı ile anlaşmış, onları getirecekler. Bizim yaz faaliyetlerimiz son gaz devam ediyor. Biliyorsunuz yüksek irtifa merkezimiz var. Yüksek irtifa merkezimizin bu sene dolup taşacağı kanaatindeyim. Bisikletle ilgili acenteler gelecek. Sporun ve sporcunun merkezi olacağız. İddialıyız; Erciyes çok önemli bir yüksek irtifa kamp merkezi olacak. Bunun yanında diğer faaliyetlerimiz, çeşitli festivaller planlıyoruz. Yine çeşitli spor dalları bize ilgi gösteriyor. Plaj voleybolu biliyorsunuz dünyanın en yüksek kumsallarından biriydi, yine bu sene plaj voleybolumuz olacak' dedi.

Kaynak: İHA

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