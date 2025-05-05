İran'da En Az 65 Kişiye Mezar Olan Limanda Korkutan Yangın

İran'ın Bender Abbas kentinde 26 Nisan'da büyük bir patlamanın yaşandığı Şehid Recai Limanı'nda yeniden yangın çıktı. Korkutan alevler kısa sürede söndürüldü.

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İran'da En Az 65 Kişiye Mezar Olan Limanda Korkutan Yangın

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı'nda yangın çıktı. Konteynerlerin taşınması sırasında konteyner istifleyicilerinden birinin hidrolik pompasının arızalanmasıyla dökülen akaryakıt nedeniyle çıkan yangının kısa sürede söndürüldüğü belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı'nda 26 Nisan'da öğle saatlerinde şiddetli bir patlama meydana gelmişti. Patlamada en az 65 kişi hayatını kaybetmişti.

İranlı yetkililer, yaklaşık 1200 kişinin de yaralandığı patlamanın sabotaj olduğuna dair şu ana kadar herhangi bir bulgu edinmediklerini açıklamıştı. İçişleri Bakanı İskender Mumini, patlamanın "ihmalden" kaynaklandığını söylemişti.

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Kaynak: AA

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