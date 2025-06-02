Denizli’de 3 Gündür Kayıp Olarak Aranıyordu! Acı Haber Geldi

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Barutçular Mahallesi’nde yaşayan işçi emeklisi Ümit Kuloğlu (56), 30 Mayıs akşamı eve dönmeyince yakınları tarafından polise kayıp ihbarında bulunuldu. Kuloğlu’nun bulunması için başlatılan arama çalışmaları, 2 Haziran 2025 günü saat 13:00 sıralarında sonuçlandı. Mahalledeki Akçay Deresi’nde hareketsiz bir kişinin yattığını fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dere yatağına inen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesi sonucu, cesedin 3 gündür kayıp olan Ümit Kuloğlu’na ait olduğu tespit edildi. Kuloğlu’nun cesedi, AFAD ekipleri tarafından dere yatağından çıkarıldı ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

ÖLÜMÜNDE 'DÜŞME' ŞÜPHESİ

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, ilk bulgulara göre Ümit Kuloğlu’nun düşerek hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendiriliyor. Yetkililer, Kuloğlu’nun ölümüne ilişkin detaylı incelemelerin devam ettiğini ve otopsi raporunun ardından kesin ölüm nedeninin netleşeceğini belirtti.

Kuloğlu’nun vefatı, Barutçular Mahallesi’nde büyük bir üzüntüye neden oldu. Yakınları ve komşuları, Kuloğlu’nun kaybıyla derin bir yasa boğulurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA