Denizli’de Kamyonet Refüjdeki Ağaca Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, İzmir Bulvarı’nda refüjdeki ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü Mustafa Demir (24), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Denizli’de Kamyonet Refüjdeki Ağaca Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı Bakırlı Mahallesi İzmir Bulvarı’nda, 2 Haziran 2025 günü saat 01:00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. Üçgen Kavşağı yönünde seyir halinde olan Mustafa Demir (24) yönetimindeki 35 HE 2374 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjdeki bir ağaca çarptı.

Çevredekilerin durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Mustafa Demir, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç sürücü kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, kaza yerinde detaylı bir inceleme başlattı. Kamyonetin ağaca çarpmasına neden olan faktörler araştırılırken, kazanın hız, dikkatsizlik ya da yol koşullarıyla ilgili olup olmadığı değerlendiriliyor. Mustafa Demir’in cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

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Kaynak: DHA

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Denizli Trafik kazası
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