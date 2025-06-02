Mardin Kızıltepe’de TIR Minibüse Çarptı: 4 Kişi Yaralandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, Atatürk Mahallesi’nde TIR’ın minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin Kızıltepe’de TIR Minibüse Çarptı: 4 Kişi Yaralandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesi merkez Atatürk Mahallesi’nde, 2 Haziran 2025 sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Nusaybin Caddesi üzerinde seyir halinde olan 47 PK 279 plakalı TIR, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir şekilde 47 M 4313 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olayın ihbar edilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra onları ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Kazanın nedenine ilişkin detaylı bir soruşturma başlatılırken, TIR sürücüsünün kimliği ve kaza anındaki koşulları araştırılıyor. Yetkililer, benzer kazaların önlenmesi için sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

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Kaynak: DHA

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