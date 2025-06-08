Önünü Kestiği Sürücüye Dehşeti Yaşattı! Korku Dolu Anlar Saniye Saniye Kamerada
İstanbul’da aracını durduran taksi şoförü, önünü kestiği sürücüye korku dolu anlar yaşattı. Sürücüye saldıran taksi şoförü, otomobile tekme attı. Dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
İstanbul Arnavutköy yolu BİM deposu mevkiinde, gece saatlerinde taksi şoförü ve bir sürücü arasında tartışma çıktı. İddiaya göre taksi şoförü, seyir halindeki bir aracın önünü keserek durdurdu ve aracından inerek sürücüye saldırdı.
TEKME ATARAK SALDIRDI
Çevredeki sürücülerin cep telefonları ile kaydettiği saldırı anları kameralara yansıdı. Korkunç görüntülerde taksi şoförünün otomobilin önünü kestikten sonra araçtan indiği ve otomobile tekme atarak saldırdığı anlar görüldü.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: