Bayrampaşa'da Feci Kaza! Bariyerlere Çarpan Araç Alev Aldı, Sürücü Yaralı

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İstanbul Bayrampaşa'da O-3 TEM bağlantı yolu Sağmalcılar Viyadüğü Aksaray istikametinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Daha sonra yanmaya başlayan otomobilin sürücüsü, araçtan inerek yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, otomobildeki yangını söndürdü.

'YAYAYA ÇARPMAMAK İÇİNDİ' İDDİASI

Kazanın, sürücünün yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarpmamak için manevra yaptığı sırada meydana geldiği iddia edildi.

Kaynak: AA