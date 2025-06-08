Hayat Karartan Tavsiye! Güzellik İçin Masaya Yattı, Kabusa Uyandı

Bursa’da gençlik aşısı yaptırmak isteyen 38 yaşındaki kadının başına gelenler dehşete düşürdü. Aşıdan sonra yüz felci geçiren, hareket edemez hale gelen Elif Avcı, doktorunun izin almadan yüzüne botoks uyguladığını öne sürdü. İşte son yılların popüler güzellik akımının bilinçsiz tedavi ile yo açtığı dehşetin detayları…

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Hayat Karartan Tavsiye! Güzellik İçin Masaya Yattı, Kabusa Uyandı
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Estetik operasyonu skandallarına bir yenisi daha eklendi. Sabah’tan Hande Erdem’in haberine göre, Bursa’da özel bir klinikte gençlik aşısı yatıran 38 yaşındaki iç mimar Elif Avcı, operasyon sonrasında kabusu yaşadı.

Hayat Karartan Tavsiye! Güzellik İçin Masaya Yattı, Kabusa Uyandı - Resim : 1

YÜZ FELCİ GEÇİRDİ

Aşı olduktan sonra yüz felci geçiren ve mimik yapamaz hale gelen Elif Avcı, başla hastanede yüzüne haberi olmadan çeşitli botoks işlemleri yapıldığını ve bu durumun yüz felci geçirmesine sebep olduğunu öğrendi.

Hayat Karartan Tavsiye! Güzellik İçin Masaya Yattı, Kabusa Uyandı - Resim : 2

'1 DEĞİL 5 KEZ DÜŞÜNSÜNLER'

Yaşadıklarını anlatan Avcı, doktora arkadaşının tavsiyesi üzerine gittiğini belirterek şunları söyledi: Mezoterapi yaptırmak istedim. Şu an gençlik aşısı adı altında yapılan bir tedavi. Doğal ve ışıltılı görünmek için yaptırdığım, benim basit gördüğüm fakat sonucu hiç basit olmayan bir uygulamaydı. Benim gittiğim doktor bana 'sana gençlik aşısı yapacağım, cildin ışıl ışıl olacak, ince çizgilerin yok olacak ve çok mutlu olacaksın Elifciğim' dedi. Bu tarz işlemleri yaptırmak isteyenler lütfen çok dikkatli olsunlar, 1 değil 5 kere düşünsünler. Maalesef güzelliğiniz elinizden kayabiliyor.

'20 DAKİKA ÇOK AĞLADIM'

Botoks istemediği halde doktorun cildine botoks yaptığını ifade eden Avcı, Kaç tane dermatoloğa, nöroloğa gittim, söyledikleri şey yüzüme fazla dozda vitamin enjekte edilmiş. İşlemden sonraki ilk 20 gün çok ağladım ben, çok üzüldüm çünkü çok korktum kime gittiğimi ve nasıl bir işlem yaptığını bilmediğim için. İşim, gücüm, sosyal hayatım durdu’ diyerek yaşadığı zor anları anlattı.

Kaynak: Sabah

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