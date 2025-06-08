Gazze İçin Yelken Açtılar! Dünya Nefesini Tuttu, Gözler Madleen’da

İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze’ye yardım için yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonuna bağlı Madleen yelkenlisi Mısır açıklarına ulaştı. 12 kişilik bir ekibin yer aldığı filoya bir destek de Avrupalı parlamenterlerden geldi. 200'den fazla parlementler üyesinin imzaladığı açık mektupta filoya güvenli geçiş sağlanması talep edildi.

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Özgürlük Filosu Koalisyonuna bağlı Madleen yelkenlisi, İsrail’in saldırılarına hız kesmeden devam ettiği Gazze’ye insani yardım götürmek için yola çıktı.

Özgürlük Filosu'nun birkaç gün içerisinde Gazze'de olması beklenirken, filoya bir destek de Avrupalı parlamenterlerden geldi. Parlamentler, filoya güvenli geçiş sağlanmasını istedi.

Gazze İçin Yelken Açtılar! Dünya Nefesini Tuttu, Gözler Madleen’da - Resim : 1

12 KİŞİLİK EKİP

Madleen yelkenlisinin Mısır açıklarına ulaştığı öğrenilirken, gemi içinde aralarında İsveçli aktivist Greta Thunberg ve İrlandalı aktör Liam Cunningham'in de olduğu 12 kişi bulunduğu öğrenildi.

Gazze İçin Yelken Açtılar! Dünya Nefesini Tuttu, Gözler Madleen’da - Resim : 2

200’DEN FAZLA İMZA VAR

Gemide bulunan Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan, sosyal medya hesabından 200'den fazla AP üyesinin imzaladığı açık mektubu paylaştı.

Mektupta parlamenterler, Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonunun "Madleen" isimli yelkenlisinde bulunan kişilerin güvenliğinin garanti edilmesini, yelkenlinin Gazze'ye güvenli ve engelsiz geçişinin sağlanmasını ve bölgeye insani yardımların derhal girişine izin verilmesini talep etti.

Gazze İçin Yelken Açtılar! Dünya Nefesini Tuttu, Gözler Madleen’da - Resim : 3

NE OLMUŞTU?

Özgürlük Filosu Koalisyonu isimli sivil toplum kuruluşu, saldırı altındaki Gazze için harekete geçmişti. Gazze’ye yardım için 18 metrelik "Madleen" yelkenlisi, 1 Haziran'da Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan yola çıkmıştı.

GEÇEN AY İHA SALDIRMIŞTI

Basın açıklaması yapan İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, İsrail saldırıları altında açlıkla boğuşan Gazze'deki Filistinlilere insani yardım taşıyan gemiye karşı harekete geçmek için hazırlık yaptıklarını söylemişti. Koalisyonun başka bir gemisine geçen ay İHA ile saldırılmıştı.

2 Mayıs'ta yerel saatle 00.23'te olası tehlikelere karşı gizli tutulan Özgürlük Filosu Koalisyonunun "Conscience" gemisi Malta açıklarında insansız hava araçlarının saldırısına uğramıştı.

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Kaynak: AA

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