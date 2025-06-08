İsrail'den Bayramda da Katliama Devam! Gazze'de Ölü Sayısı Artıyor

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Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine düzenlenen hava saldırısında 8 kişi hayatını kaybetti. Han Yunus’un doğusundaki Muin bölgesinde ise iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Han Yunus’un batısındaki El-Mevasi bölgesinde, yerinden edilen sivillerin kurduğu çadırları hedef alan İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA) saldırısında ikisi çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Daha önceki bir saldırıda yaralanan küçük kız çocuğu Dima Ebu Musa da bu sabah hastanede yaşamını yitirdi.

Refah kentinde bir yardım merkezi çevresinde toplanan sivillere ateş açan İsrail askerleri, 4 Filistinliyi öldürdü, en az 70 kişiyi yaraladı. Gazze Şeridi’nin orta kesiminde yer alan ve “Netzarim Koridoru” olarak anılan bölgede ise bir yardım dağıtım noktası çevresinde açılan ateş sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

EVLERİ HAVAYA UÇURDULAR

İsrail ordusu ayrıca Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliya ile Gazze kentinin doğusunda bazı ev ve tesisleri patlayıcılarla havaya uçurdu.

İsrail'in 7 Ekim 2023’ten bu yana süren saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 54 bin 772’ye, yaralı sayısı ise 125 bin 834’e yükseldi.

Kaynak: AA