'Seri Katil' Alarmı! Gölden Tam 19 Ceset Çıktı

Texas'taki Lady Bird Gölü’nde geçtiğimiz günlerde 17 yaşındaki bir gencin cesedinin bulunması infial yarattı. Çünkü bu, son üç yılda gölden çıkarılan ve birbirine benzeyen insanlara ait olan 19. ceset oldu. Durum, bölgede bir seri katil olduğu iddiasının yaygınlaşmasına neden olurken, kentte panik havası hakim...

Son Güncelleme:
'Seri Katil' Alarmı! Gölden Tam 19 Ceset Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD'nin Texas eyaletindeki Austin kentinde, tüm ülkeyi dehşete düşüren bir konu gündeme geldi. Kentteki Lady Bird Gölü'nde, son üç yılda tam 19 ceset bulunduğu açıklandı. Uzun yıllardır sık sık seri katil vakalarıyla gündeme gelen ülkede yaşanan bu şüpheli ölümler, cinayet iddiasını düşündürdü. Polis ise henüz ortada bir seri katil olduğuna dair bir bilgi olmadığını belirtti.

"Rainey Sokağı Kasabı" diye bilinen hayali bir katil hakkındaki tartışmalar, gölde 3 Haziran'da genç bir erkek cesedinin bulunmasıyla patlak verdi. 17 yaşındaki gencin, ailesiyle kano ve kürek sörfü yaparken can yeleği giymeden suya atlayıp kaybolduğu aktarıldı.

'Seri Katil' Alarmı! Gölden Tam 19 Ceset Çıktı - Resim : 1

HEPSİ BİRBİRİNE BENZİYOR

Polis kayıtlarına göre, 2022 yılından Haziran 2025'e kadar söz konusu gölden 19 ceset çıkarıldı. Özellikle 2022 yılında peş peşe benzer profilde altı erkeğin cansız bedeninin bulunması, bölge sakinlerinin korku duymasına neden oldu ve gölü ülke gündemine taşıdı.

2023 yılının başlarında ise beş ceset daha bulundu. Hepsinin erkek olduğu ve hepsinin gece dışarı çıktıktan sonra kaybolduğu öğrenilirken, hepsinin ölüm nedeni suda boğulma olarak açıklandı. Ancak durumun kazara olduğuna dair ciddi şüpheler bulunuyor. Pek çok kişi set bir akıntı gibi bir tehlike bulunmayan gölde bu kadar olayın kazara olamayacağını söylüyor.

Kan Donduran Cinayet! Kadın Kılığına Girerek Geldiği Tamirhanede Dehşet SaçtıKan Donduran Cinayet! Kadın Kılığına Girerek Geldiği Tamirhanede Dehşet SaçtıGüncel
Düğündeki Katliam Kameralarda: Halay Sırasında VurulduDüğündeki Katliam Kameralarda: Halay Sırasında VurulduGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
ABD Seri katil
Son Güncelleme:
ABD'de Kriz Patladı! Trump Muhafızlarını Gönderiyor Trump Muhafızlarını Gönderiyor
Seçim Öncesi Genç Lidere Kanlı Pusu! Ülke Alarma Geçti Seçim Öncesi Genç Lidere Kanlı Pusu
Kasaba Gitmeye Gerek Kalmıyor! Bu Yöntemle Dakikalar İçinde Kıymayı Evde Hazırlanabilirsiniz Kasaba Gitmeye Gerek Kalmıyor! Bu Yöntemle Dakikalar İçinde Kıymayı Evde Hazırlanabilirsiniz
Baba Vanga'dan Korkunç 2025 Kehaneti! 'Gökyüzünde Büyük Bir Işık Belirecek ve...' Baba Vanga'dan Korkunç 2025 Kehaneti! 'Gökyüzünde Büyük Bir Işık Belirecek ve...'
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji İl İl Uyardı: Güneşe Kanmayın, Sağanak Yağış Geliyor Güneşe Kanmayın, Sağanak Yağış Geliyor
Ferdi Zeyrek'in Evinde Kaza Sonrası İnceleme! İhmal Silsilesi Ortaya Çıktı Ferdi Zeyrek'in Evinde Kaza Sonrası İnceleme! İhmal Silsilesi Ortaya Çıktı
İclal Aydın Yeni Aşkını Sosyal Medyada Duyurdu İclal Aydın Yeni Aşkını Duyurdu
İş İnsanı Asım Kibar Hayatını Kaybetti İş İnsanı Asım Kibar Hayatını Kaybetti
Avcılar'da Korkutan Olay: Bina Aniden Çöktü! Çevre Binalar da Boşaltıldı Gece Yarısı Bina Birden Çöktü