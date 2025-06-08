ABD'de Kriz Patladı! Trump Muhafızlarını Gönderiyor

Los Angeles'ta göçmenlere yönelik baskıya karşı sınır muhafızlarının protesto edildiği gösterilerin büyümesi üzerine ABD Başkanı Trump harekete geçti. Trump yönetimi, müdahale etmeleri için kente Ulusal Muhafızları gönderiyor.

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ABD'nin Los Angeles'ta kentinde devam eden, sınır muhafızlarının protesto edildiği gösterilerin büyümesi üzerine Donald Trump yönetiminden dikkat çeken bir talimat geldi. Yönetim, kente Ulusal Muhafızların gönderileceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Sınır Sorumlusu Tom Homan, Los Angeles'ta ikinci gününde de devam eden protestolara, artık Ulusal Muhafızların da müdahale edeceğini birinci ağızdan bildirdi. Homan, Fox News kanalında yaptığı açıklamada, kentte güvenliği sağlamak için bu gece yeni bir adım atma talimatı verdiklerini açıkladı.

ABD'de Kriz Patladı! Trump Muhafızlarını Gönderiyor - Resim : 1

Los Angeles'ta geçen hafta içinde düzensiz göçmenlere yönelik yapılan baskınları protesto eden kişiler ile polis arasında devam eden çatışmaların büyümesi üzerine kente Ulusal Muhafızları göndereceklerini söyleyen Homan, kentte güvenliği kesin bir şekilde sağlayacaklarını vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Kentte dün başlayan protestoların zaman zaman polis ile göstericiler arasında çatışmalara dönüştüğü bildirilmişti. ABD Başkanı Trump'ın Başdanışmanı Stephen Miller ise protestoları "ABD'ye karşı bir isyan" olarak nitelendirmiş ve olaylara müdahale edeceklerini ifade etmişti.

ABD'de Kriz Patladı! Trump Muhafızlarını Gönderiyor - Resim : 2

Los Angeles'ta yüzlerce gösterici, kentin çeşitli bölgelerinde düzensiz göçmenlere karşı operasyonlar düzenleyen Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ekiplerine karşı protesto başlatmıştı.

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Kaynak: AA

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