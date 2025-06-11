Sahte Polis Gerçek Polise Yakalandı! Yüz Binlerce Liralık Vurgun Yapmış

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Kocaeli’nin İzmit ve Gebze ilçelerinde kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan bir kişi, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte polis kimliğiyle gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarına yönelik başlattığı soruşturma kapsamında şüphelileri takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, mağdurların yaklaşık 950 bin TL değerindeki ziynet eşyalarının alındığı tespit edildi.

Şüpheli M.Ö., İstanbul’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Kocaeli'ye getirilen zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, benzer dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA