Tayvan'da Şiddetli Deprem

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Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien ili açıklarında meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem ülkede endişeleri artırdı. Merkezi Meteoroloji Bürosu’ndan (CWA) yapılan açıklamada, merkez üssü Hualien il merkezinin 69,9 kilometre güneyi olan depremin 30,9 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtildi.

6,4'LÜK DEPREM KORKUTTU

6,4 büyüklüğündeki depremin Hualien ili ile güneyindeki Taitung ilindeki yerleşimlerde de hissedildiği öğrenilirken, depremin ardından can kaybı veya maddi hasar ise bildirilmedi.

Tayvan daha öncede 5 üzeri depremlerle anılmıştı. 26 Ocak 2024 yılında sabah saatlerinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirilmişti.

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Merkezi Meteoroloji Bürosundan (CWA) yapılan açıklamada merkez üssü Nanşi ilçesi olan deprem, yerin 8,1 kilometre derinliğinde kaydedilmişti.

5.7 büyüklüğündeki depremin 21 Ocak'ta komşu Çiayi ilinde meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntılarından olduğu belirtilmişti.

CWA, bölgede gelecek hafta 5 veya daha büyük artçı meydana gelebileceği uyarısında bulunmuştu. Çiayi ili ise 21 Ocak'ta 6.4 büyüklüğündeki depremle sarsılmış, maddi hasara yol açan depremde 26 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: DHA