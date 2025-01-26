Tayvan Diken Üstünde! Bir Büyük Deprem Daha

5 gün önce 6.4, dün ise 5.7 büyüklüğündeki depremle sallanan Tayvan'da bugün de 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yetkililer daha büyük artçı sarsıntıların yaşanabileceği uyarısında bulundu.

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Tayvan Diken Üstünde! Bir Büyük Deprem Daha

Tayvan'da ülkenin güneybatısındaki Taynan ilinde sabah saatlerinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Merkezi Meteoroloji Bürosundan (CWA) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Taynan il merkezinin 41,3 kilometre kuzeydoğusundaki Nanşi ilçesi olan deprem, yerin 8,1 kilometre derinliğinde kaydedildi.

6.4'LÜK DEPREMİN ARTÇISI MI?

5.7 büyüklüğündeki depremin, 21 Ocak'ta komşu Çiayi ilinde meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntılarından olduğu belirtildi. Çiayi'deki depremin ardından bugüne dek 3 ila 3.9 büyüklüğünde 73, 4'ten büyük 40 artçı sarsıntı tespit edildi.

CWA, bölgede gelecek hafta 5 veya daha büyük artçı meydana gelebileceği uyarısında bulundu.

Taiynan ilinde dün akşam saatlerinde de merkez üssü il merkezinin 43,9 kilometre kuzeydoğusundaki Dongşan ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Çiayi ili ise 21 Ocak'ta 6.4 büyüklüğündeki depremle sarsılmış, maddi hasara yol açan depremde 26 kişi yaralanmıştı.

Tayvan Beşik Gibi SallanıyorTayvan Beşik Gibi SallanıyorDünya

Kaynak: AA

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