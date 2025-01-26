Papa’dan Sudan Çağrısı: Kardeşliğe Davet Ediyorum

Sudan'daki çatışmalara ilişkin Papa Franciscus çağrıda bulundu. Franciscus, Sudan'da savaşan taraflara düşmanlıkları sonlandırma çağrısı yaptı.

Papa’dan Sudan Çağrısı: Kardeşliğe Davet Ediyorum

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını yaptı. Papa, duanın ardından yaptığı konuşmada Sudan'daki gelişmelere değindi.

Papa Franciscus konuşmasında, Nisan 2023'te başlayan Sudan'daki çatışmanın, dünyanın en ciddi insani krizine neden olduğunu ve Güney Sudan'da da dramatik sonuçlar doğurduğunu söyledi. Papa, her iki ülke halkına da yakın olduğunu belirterek, “Onları kardeşliğe, dayanışmaya, her türlü şiddetten kaçınmaya ve manipülasyonlara karşı dikkatli olmaya davet ediyorum. Sudan'daki savaşan taraflara, düşmanlıkları durdurmaları ve müzakere masasına oturmayı kabul etmeleri çağrımı yineliyorum” dedi.

Uluslararası topluma da seslenen Papa, “Uluslararası toplumu, yerinden edilmiş kişilere gerekli insani yardımları ulaştırmak ve savaşan tarafların en kısa sürede barış yollarını bulmalarına yardımcı olmak için mümkün olan her şeyi yapmaya çağırıyorum” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

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