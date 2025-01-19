Papa’dan Gazze’deki Ateşkese Çağrı

Papa Franciscus, Gazze'de ateşkes dolayısıyla ara buluculara teşekkür ederek, anlaşmanın şartlarının uygulanması çağrısında bulundu.

Son Güncelleme:
Papa’dan Gazze’deki Ateşkese Çağrı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını gerçekleştirdi. Papa, duanın ardından Gazze'de ateşkes anlaşmasını değerlendirerek, “Barış için aracılık etmek güzel bir iş. Bu önemli sonucu sağlayan tüm taraflara teşekkür ediyorum” dedi.

Anlaşmanın taraflarına seslenen Papa, “Tarafların üzerinde anlaşmaya vardıkları hususların hemen uygulanmasını ve tüm rehinelerin nihayet evlerine dönerek sevdiklerine kavuşmalarını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Papa, Gazze'ye yönelik insani yardımlara da değinerek, “Yardımların Gazze halkına daha hızlı ve daha büyük miktarda ulaşmasını ümit ediyorum. Çünkü buna acilen ihtiyaçları var” dedi.

Herkesin diyaloğa, uzlaşmaya ve barışa 'evet' diyebilmesi gerektiğini söyleyen Papa Franciscus, “Hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin açık umut işaretlerine ihtiyaçları var. Her iki tarafın siyasi otoritelerinin, uluslararası toplumun yardımıyla, iki devletli çözüm için adil bir sonuca ulaşmalarını umuyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Papa Gazze
Son Güncelleme:
Çocuğunu Üzerine Oturarak Öldürmüştü... Annenin Cezası Belli Oldu Çocuğunu Üzerine Oturarak Öldürmüştü... Annenin Cezası Belli Oldu
İsrail, 471 Günde 46 Bin 913 Filistinliyi Katletti İsrail, 471 Günde 46 Bin 913 Filistinliyi Katletti
Yalı Çapkını Dizisinde Yolun Sonu : Final Tarihi Netleşti Yalı Çapkını Dizisinde Yolun Sonu : Final Tarihi Netleşti
Kıtır Kıtır Acı Biber Turşusu Hazırlamanın Yolu : Bakın Nasıl Hazırlanıyor Kıtır Kıtır Acı Biber Turşusu Hazırlamanın Yolu : Bakın Nasıl Hazırlanıyor
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş'ten Son 24 Saat Uyarısı: Altın Sahipleri Pazartesi Günü Hop Oturup Hop Kalkacak İslam Memiş'ten Son 24 Saat Uyarısı: Altın Sahipleri Pazartesi Günü Hop Oturup Hop Kalkacak
250 Bin Lira İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Sil Baştan: İşte Banka Banka Geri Ödeme Planı 250 Bin Lira İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Sil Baştan: İşte Banka Banka Geri Ödeme Planı
Borsanın 25 Yıllık Türk Devi İflas Ediyor! Büyük Holdingden Beklenmedik Karar Borsanın 25 Yıllık Türk Devi İflas Ediyor! Büyük Holdingden Beklenmedik Karar
Sabancı Ailesi'ndeki Çocuk Krizinde Skandal Gelişme! Hacı Sabancı'ya DNA Şoku: Gerçek Ortaya Çıktı Sabancı Ailesi'ne DNA Şoku
Uzmanı açıkladı SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Olanlar Yaşadı! Emekli Bayram İkramiyesinde 10 Bin Lira Müjdesi Bayram İkramiyesinde Rekor Rakam Ortaya Çıktı