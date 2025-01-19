Papa’dan Gazze’deki Ateşkese Çağrı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını gerçekleştirdi. Papa, duanın ardından Gazze'de ateşkes anlaşmasını değerlendirerek, “Barış için aracılık etmek güzel bir iş. Bu önemli sonucu sağlayan tüm taraflara teşekkür ediyorum” dedi.

Anlaşmanın taraflarına seslenen Papa, “Tarafların üzerinde anlaşmaya vardıkları hususların hemen uygulanmasını ve tüm rehinelerin nihayet evlerine dönerek sevdiklerine kavuşmalarını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Papa, Gazze'ye yönelik insani yardımlara da değinerek, “Yardımların Gazze halkına daha hızlı ve daha büyük miktarda ulaşmasını ümit ediyorum. Çünkü buna acilen ihtiyaçları var” dedi.

Herkesin diyaloğa, uzlaşmaya ve barışa 'evet' diyebilmesi gerektiğini söyleyen Papa Franciscus, “Hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin açık umut işaretlerine ihtiyaçları var. Her iki tarafın siyasi otoritelerinin, uluslararası toplumun yardımıyla, iki devletli çözüm için adil bir sonuca ulaşmalarını umuyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA