Çocuğunu Üzerine Oturarak Öldürmüştü... Annenin Cezası Belli Oldu

ABD'de bir koruyucu anne, bakımını üstlendiği 10 yaşındaki çocuğu üzerine oturarak öldürdü. Kadın, bir yılı şartlı tahliye olmak üzere altı yıl hapis cezasına mahkum edilirken, çocuğun ölmeden hemen önce komşularına gidip "Beni evlat edinin" dediği öğrenildi.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
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Çocuğunu Üzerine Oturarak Öldürmüştü... Annenin Cezası Belli Oldu

ABD'nin Indiana eyaletinde Jennifer Wilson adlı bir koruyucu anne, Nisan 2024'te, bakımını üstlendiği 10 yaşındaki oğlu Dakota Stevens'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı. 48 yaşındaki Wilson, Ekim 2024'te ise cinayet suçlamasını kabul etti.

Polisin olay yerinde Stevens'ın boynunda ve göğsünde morluklar tespit etmesinin ardından Wilson, "uslu durmadığı" için beş dakika boyunca çocuğun üzerinde yattığını itiraf etti. Acil servis gelmeden yarım saat önce ise çocuğun bir komşusunun evine koştuğu ve kendisini evlat edinmelerini istediği öğrenildi.

Çocuğunu Üzerine Oturarak Öldürmüştü... Annenin Cezası Belli Oldu - Resim : 1

KADIN 340 KİLO AĞIRLIĞINDA

Polis, çocuğun öldüğünde 90 kilo ağırlığında olduğunu; kadının ise 1.80 boyunda ve 340 kilo ağırlığında olduğunu bildirdi.

Ülkenin uzun süre gündeminden düşmeyen davada mahkeme kararını verdi. Kadın, bir yılı şartlı tahliye olmak üzere altı yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu ceza pek çok kişi tarafında yetersiz bulundu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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