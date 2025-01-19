İsrail, 471 Günde 46 Bin 913 Filistinliyi Katletti

İsrail'in 471 günlük saldırılarında Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 46 bin 913'e, yaralı sayısının ise 110 bin 750'ye yükseldiği açıklandı. Öte yandan bugün saat 12.15 itibariyle ateşkes ilan edildi.

İsrail, 471 Günde 46 Bin 913 Filistinliyi Katletti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

SON 24 SAATTE 14 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusunun son 24 saatte, Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 14 kişinin hayatını kaybettiği, 25 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail, 471 Günde 46 Bin 913 Filistinliyi Katletti - Resim : 1

ÖLENLERİN SAYISI 47 BİNE DAYANDI

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 46 bin 913'e, yaralı sayısının da 110 bin 750'ye yükseldiği ifade edildi.

İsrail, 471 Günde 46 Bin 913 Filistinliyi Katletti - Resim : 2

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Kaynak: AA

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