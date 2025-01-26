Nijerya'da Askeri Üsse İntihar Saldırısı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram askeri üsse intihar saldırısı düzenledi. Saldırıda 27 asker hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

Nijerya'da Askeri Üsse İntihar Saldırısı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Nijerya ordusundan adının verilmesini istemeyen bir yetkili, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Boko Haram üyelerinin Borno eyaletinde bir askeri üsse intihar saldırısı düzenlediğini belirtti. Yetkili, saldırıda 27 askerin hayatını kaybettiğini, çok sayıda askerin yaralandığını söyledi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA

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