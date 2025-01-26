Netanyahu ve Macron’dan Kritik Görüşme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan ve Gazze'deki son durumu değerlendirmek üzere gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde ateşkese dair gelişmeleri ele aldı.

Netanyahu ve Macron’dan Kritik Görüşme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan ve Gazze'deki son gelişmeleri görüşmek üzere bir telefon görüşmesi yaptı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, iki liderin görüşmesinde son dönemde ateşkes sağlanan Lübnan ve Gazze'deki durumu değerlendirdikleri bildirildi. Açıklamada, bu görüşmenin bölgedeki mevcut gerilimi yatıştırmaya yönelik bir çaba olduğu ve iki liderin de tarafların sağladığı ateşkese ilişkin son durumu değerlendirdiği vurgulandı.

İLİŞKİLER İÇİN ÇARPICI GİRİŞİM

Ayrıca, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, Paris'teki 55’inci Uluslararası Havacılık Fuarı'na katılacak olan İsrail firmalarına yönelik daha önce getirilen engelleri kaldırma kararı aldığı belirtildi. Macron'un bu adımının, Fransa ile İsrail arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmeye yönelik bir girişim olduğu ifade edildi. Macron'un, uluslararası alanda İsrail'i desteklemeye yönelik attığı bu adımın, hem siyasi hem de ekonomik ilişkiler açısından önemli bir dönemeç olduğu değerlendiriliyor.

Bu telefon görüşmesinin, Fransa ve İsrail arasında uzun süredir devam eden diplomatik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi açısından kritik bir rol oynayacağı öngörülüyor.

Kaynak: DHA

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