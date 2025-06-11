İstanbul’da Herkes O İlçelere Akın Etti: Kiralar Birden Yüzde 30 Arttı! Bu Bölgeler Artık Altın Değerinde

Son yıllarda art arda yaşanan depremler ve uzmanların sık sık uyarıda bulunduğu büyük İstanbul depremi, konut tercihlerinde ciddi bir değişime neden oldu. Eskiden manzara, sosyal olanaklar ve konum gibi unsurlar ön plandayken, artık vatandaşlar konut seçiminde ilk olarak depreme dayanıklılığı, bina yaşını ve zeminin sağlamlığını sorguluyor.

İSTANBUL'DA HERKES O İLÇELERE AKIN ETTİ! KİRA FİYATLARI UÇTU

Özellikle İstanbul'da kısa süre önce yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından birçok kişi riskli bölgeleri terk ederek daha güvenli kabul edilen ilçelere yöneldi. Başakşehir, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Gaziosmanpaşa, Şile ve Çekmeköy gibi zemini sağlam bilinen ilçelerde konut talebi hızla arttı. Bu talep artışı kira fiyatlarına da yansıdı. Son 6 ayda bu bölgelerde kiralar yaklaşık yüzde 30 oranında yükseldi. Buna karşılık, zemini riskli olarak değerlendirilen Avcılar, Bakırköy, Yeşilköy, Zeytinburnu, Tuzla, Üsküdar ve Sultanbeyli gibi ilçelerde kira artışları yüzde 5 ila 7 ile sınırlı kaldı.