İstanbul’da Herkes O İlçelere Akın Etti: Kiralar Birden Yüzde 30 Arttı! Bu Bölgeler Artık Altın Değerinde
Deprem endişesi, İstanbulluların konut tercihlerini değiştirdi. Sağlam zemine sahip ilçelere yoğun talep oluşurken, altın değerindeki bu bölgelerde kiralar son 6 ayda yüzde 30 arttı. Artık yapı güvenliği, konumdan daha fazla önem taşıyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Son yıllarda art arda yaşanan depremler ve uzmanların sık sık uyarıda bulunduğu büyük İstanbul depremi, konut tercihlerinde ciddi bir değişime neden oldu. Eskiden manzara, sosyal olanaklar ve konum gibi unsurlar ön plandayken, artık vatandaşlar konut seçiminde ilk olarak depreme dayanıklılığı, bina yaşını ve zeminin sağlamlığını sorguluyor.
İSTANBUL'DA HERKES O İLÇELERE AKIN ETTİ! KİRA FİYATLARI UÇTU
Özellikle İstanbul'da kısa süre önce yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından birçok kişi riskli bölgeleri terk ederek daha güvenli kabul edilen ilçelere yöneldi. Başakşehir, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Gaziosmanpaşa, Şile ve Çekmeköy gibi zemini sağlam bilinen ilçelerde konut talebi hızla arttı. Bu talep artışı kira fiyatlarına da yansıdı. Son 6 ayda bu bölgelerde kiralar yaklaşık yüzde 30 oranında yükseldi. Buna karşılık, zemini riskli olarak değerlendirilen Avcılar, Bakırköy, Yeşilköy, Zeytinburnu, Tuzla, Üsküdar ve Sultanbeyli gibi ilçelerde kira artışları yüzde 5 ila 7 ile sınırlı kaldı.
EV ALIRKEN ÖZELLİKLE BİNA YAŞI VE KAT SAYISINA BAKILIYOR
Deprem korkusunun etkisiyle vatandaşlar artık özellikle yeni yönetmeliğe uygun, maksimum beş katlı ve zemin etüdü yapılmış binaları tercih ediyor. Emlak danışmanları, markalı konut projelerine talebin arttığını ve kiralık evlerde de benzer bir yönelimin olduğunu vurguluyor. Uzmanlara göre deprem sonrasında yalnızca konut alımı değil, kentsel dönüşüm ve bina güçlendirme başvuruları da hız kazandı.
KENTSEL DÖNÜŞÜME İLGİ ARTTI
Riskli yapılarda yaşayan vatandaşlar, hem can güvenliği hem de mülk değerini korumak amacıyla kentsel dönüşüme sıcak bakıyor. Belediyelere ve müteahhit firmalara yapılan başvurular artarken, zemin etüdü ve teknik incelemeler de öncelik haline geldi.
1+1 DAİRELER REVAÇTA
Konut tercihleri yalnızca zeminle sınırlı değil; yaşam tarzındaki değişiklikler de yeni eğilimleri beraberinde getirdi. Boşanma oranlarının artması, gençlerin yalnız yaşamı tercih etmesi ve evden çalışma modelinin yaygınlaşması gibi faktörler 1+1 dairelere olan talebi artırdı.
Özellikle büyükşehirlerde küçük metrekareli, merkezi lokasyonlardaki 1+1 daireler hem kiracılar hem de yatırımcılar tarafından yoğun ilgi görüyor. Kira getirilerindeki hızlı artış ve satış fiyatlarındaki yükseliş, bu daireleri portföylerin vazgeçilmezi haline getirdi. Emlak danışmanları, 1+1 dairelerin özellikle yeni projelerde daha fazla yer almaya başladığını ve bu segmentte talebin arzı geçtiğini belirtti.