Polis Lojmanında Korkutan Yangın! 13 Kişi Fenalaştı

Siirt’in Kurtalan ilçesindeki 3 katlı polis lojmanında yangın meydana geldi. Olayda 13 kişi dumandan etkilendi.

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Polis Lojmanında Korkutan Yangın! 13 Kişi Fenalaştı
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Siirt’in Kurtalan ilçesi Tekel Mahallesi'nde bulunan 3 katlı polis lojmanının bodrum katında gece saatlerinde bir yangın çıktı. Henüz nedeni bilinmeyen yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 13 kişi Kurtalan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis Lojmanında Korkutan Yangın! 13 Kişi Fenalaştı - Resim : 1

Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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