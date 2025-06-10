Aydın'da Zeytinlik Alanda Korkutan Yangın
Aydın'da zeytinlik alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Korkutan alevler büyümeden kısa sürede söndürüldü.
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Aydın'ın Koçarlı ilçesine bağlı Çulhalar Mahallesi'nin üst kesimindeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesiyle bölgeye, Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar destek verdi. Havadan da helikopterle müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.
Yangında 30 dekarlık alan zarar gördü.
Kaynak: AA
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