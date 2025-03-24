Günlerdir Haber Alınamıyordu... Evinde Ölü Bulundu

Sakarya’da arkadaşlarının iki gündür haber alamadığı 56 yaşındaki Yaşar Tosun evinde ölü bulundu. Tosun'un ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı.

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Günlerdir Haber Alınamıyordu... Evinde Ölü Bulundu

Sakarya’nın Karasu ilçesi Akkum Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan 56 yaşındaki Yaşar Tosun'un iki gündür mahalle kahvesine gitmemesi arkadaşlarının dikkatini çekti. Tosun’un evine giden arkadaşları, açık olan camdan baktıklarında Tosun'u hareketsiz halde yatarken gördü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Yaşar Tosun'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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