Bakanlık Peynirdeki Hileyi Açıkladı: O Markalara Dikkat!

Gıda ürünlerinde hile yapan işletme ve markaları açıklayan Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni listesi paylaşıldı. Son listede 3 ayrı peynir markası yer alırken, ürünlerde yapılan hile yöntemi de açıklandı.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
Bakanlık Peynirdeki Hileyi Açıkladı: O Markalara Dikkat!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Ekim 2024'ten beri gıdada hile yapan işletmeleri art arda açıklamasının ardından ülkede gıda güvenliği konusunda ciddi bir endişe yaşanıyor. Vatandaş, tükettiği gıda ürünlerindeki taklit ve tağşiş ihtimali nedeniyle çekince duyarken, bakanlık yeni bir liste daha paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 24 Mart 2025 tarihli listesinde 3 ayrı peynir markası yer aldı. Bakanlığın açıklamasına göre; Kahramanmaraş'taki Ayda markasının tam yağlı beyaz peynirinin yağ oranının gösterilenden daha düşük olduğu ortaya çıktı.

Bakanlık Peynirdeki Hileyi Açıkladı: O Markalara Dikkat! - Resim : 1

Aksaray'daki Sabır markasının tam yağlı beyaz peynirinin yağ oranında da hile yapıldığı ortaya çıkarken, aynı kentteki Çiğdemli markasının yarım yağlı beyaz peynirinin yağ oranının da bildirilenden daha düşük olduğu tespit edildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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