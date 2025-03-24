Bakanlık Peynirdeki Hileyi Açıkladı: O Markalara Dikkat!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Ekim 2024'ten beri gıdada hile yapan işletmeleri art arda açıklamasının ardından ülkede gıda güvenliği konusunda ciddi bir endişe yaşanıyor. Vatandaş, tükettiği gıda ürünlerindeki taklit ve tağşiş ihtimali nedeniyle çekince duyarken, bakanlık yeni bir liste daha paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 24 Mart 2025 tarihli listesinde 3 ayrı peynir markası yer aldı. Bakanlığın açıklamasına göre; Kahramanmaraş'taki Ayda markasının tam yağlı beyaz peynirinin yağ oranının gösterilenden daha düşük olduğu ortaya çıktı.

Aksaray'daki Sabır markasının tam yağlı beyaz peynirinin yağ oranında da hile yapıldığı ortaya çıkarken, aynı kentteki Çiğdemli markasının yarım yağlı beyaz peynirinin yağ oranının da bildirilenden daha düşük olduğu tespit edildi.

Kaynak: Haber Merkezi