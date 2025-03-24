Kiralık Otomobil Alev Alev Yandı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde söndürüldü. Kiralık olduğu öğrenilen otomobilde maddi hasar meydana geldi.

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Kiralık Otomobil Alev Alev Yandı

Olay, Kirkille Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yaşar Çağrı Öztürk yönetimindeki 78 AAP 021 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor bölümünden henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Sürücü, durumu fark ederek aracı yol kenarına çekip hızla terk etti ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında araçta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Ayrıca, otomobilin kiralık olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Karabük Yangın İtfaiye
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