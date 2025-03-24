Zeytinyağında Akılalmaz Sahtekarlık, Bakanlık Tek Tek İfşa Etti
Tarım ve Orman Bakanlığı gıda sahtekarlarını ifşa etmeye devam ederken, taklit ve tağşiş listesine yeni firmalar eklendi. Zeytinyağındaki hileler gözler önüne serildi.
Mert Odabaş
Türkiye’de gıda güvenliği en önemli sorunlar arasında yer alırken, Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesini güncelledi. Listede onlarca markanın ürettiği bitkisel yağlarda hile tespit edildi.
Bakanlığın güncellediği listede, İzmir ve Aydın’ın birçok ilçesinde zeytinyağı ve bitkisel karışım yağlarına tohum yağları karıştırıldığı tespit edildi.
İşte bakanlığın listesine eklenen ve zeytinyağında hile yaptığı tespit edilen firmalar:
Kaynak: Haber Merkezi
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