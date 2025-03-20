Gıda Devi Acil Çağrı Yaptı: Dondurulmuş Ürünlerinde Ahşap Maddeler Tespit Edildi! Apar Topar Toplatılıyor

Nestlé, şu ana kadar bir boğulma riski taşıyan vaka tespit edildiğini ve bu nedenle tedbir amaçlı geri çağırma kararı aldığını duyurdu. Ayrıca, geri çağırmanın diğer Lean Cuisine® ve STOUFFER'S® ürünlerini kapsamadığını belirtti.