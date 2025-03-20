Gıda Devi Acil Çağrı Yaptı: Dondurulmuş Ürünlerinde Ahşap Maddeler Tespit Edildi! Apar Topar Toplatılıyor
Nestlé ABD, bazı Lean Cuisine® ve STOUFFER'S® dondurulmuş yemeklerinde ahşap benzeri yabancı madde bulunma ihtimali nedeniyle geri çağırma başlattı.
Kaynak: Haber Merkezi
Nestlé, tüketici güvenliğini ön planda tutatuğunu vurgulayarak, söz konusu ürünlerin tüketilmemesi ve mağazalara iade edilmesi çağrısında bulundu. Geri çağırma, Ağustos 2024 - Mart 2025 döneminde üretilen ve Eylül 2024 - Mart 2025 arasında ABD genelinde satışa sunulan belirli parti numaralarına sahip ürünleri kapsıyor.
İlgili ürünler:
Lean Cuisine® Butternut Squash Ravioli
Lean Cuisine® Spinach Artichoke Ravioli
Lean Cuisine® Lemon Garlic Shrimp Stir Fry
STOUFFER'S® Party Size Chicken Lasagna
Tüketiciler, ambalajın yan tarafındaki 10 haneli parti kodunu kontrol ederek ürünlerinin geri çağırmaya dahil olup olmadığını öğrenebilir.
NESTLÉ'DEN TÜKETİCİLERE UYARI!
Şirket, geri çağırılan ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini vurguladı. Ürünler, satın alındıkları mağazaya iade edilerek değişim ya da tam para iadesi alınabilecek.
Tüketiciler, daha fazla bilgi almak için Nestlé ABD'nin müşteri hizmetleri hattı (800) 681-1676 numarasını arayabilir.
Nestlé, şu ana kadar bir boğulma riski taşıyan vaka tespit edildiğini ve bu nedenle tedbir amaçlı geri çağırma kararı aldığını duyurdu. Ayrıca, geri çağırmanın diğer Lean Cuisine® ve STOUFFER'S® ürünlerini kapsamadığını belirtti.