Direksiyon Başında Fenalaştı, Faciadan Dönüldü

Olay, Gerze ilçesi Akçakıraç Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 57 ACE 787 plakalı aracıyla Gerze istikametine ilerleyen R.K., direksiyon başında aniden rahatsızlandı. Kontrolünü kaybeden otomobil, yolda zikzaklar çizerek bariyerlere çarparak durabildi.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. O anlar, trafikte seyir halinde olan bir başka araç tarafından kaydedildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, R.K.’ye ilk müdahaleyi yaptı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA