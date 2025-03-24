İTÜ'de Boykot Eylemi: Üzerlerine Kapı Kilitlenen Öğrenciler Camlardan Çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) terör ve yolsuzluk iddialarıyla başlatılan soruşturma sonucunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 51 kişi dün tutuklandı. İmamoğlu'nun gözaltına aldığı 19 Mart Çarşamba gününden itibaren devam eden protestolar, tutuklama kararı sonrası daha da yayıldı.

Eylemlerde en ön safta olan üniversite öğrencileri, İstanbul başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde sokağa çıktı, kimi de okullarında gösteri düzenledi. Bu gruplardan İTÜ öğrencileri ise bugün boykotta oldukları üniversitelerine gittiklerinde sert bir tavırla karşılaştı.

BİNANIN ÖNÜNDE BÜYÜK KALABALIK

İTÜ Maçka kampüsünde güvenlik görevlileri, bina kapısını kilitleyerek gelen öğrencilerin içeri girmesine engel oldu. İçeride olanlar ise dışarıya çıkamadı. Binanın önünde oluşan uzun kuyruklar, öğrencilerin cep telefonlarıyla kaydedildi.

Sosyal medyadan paylaşılan bazı görüntülerde de, binadan dışarı izin verilmeyen öğrencilerin dışarıdaki arkadaşlarına destek vermek için camlardan çıktığı anlar yer aldı. Söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: Haber Merkezi