Tekirdağ'da Akıllara Durgunluk Veren Olay! Genç Kız Güpegündüz Kaçırıldı

Olay, Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi Bahar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.A., hemşehrisi S.T.’yi ailesinden istemesine rağmen olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine V.A., ağabeyi ve yengesiyle birlikte S.T.’yi kaçırmaya karar verdi.

YENGE DURDURDU, AĞABEY ZORLA ARACA BİNDİRDİ

Cadde üzerinde yürüyen S.T., V.A.’nın yengesi tarafından durduruldu. Yenge bir süre genç kızı oyalarken, V.A. hafif ticari araçla olay yerine yanaştı. O sırada bekleyen ağabey, S.T.’yi kucaklayarak zorla araca bindirdi. Kaçırılma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

JANDARMA HAREKETE GEÇTİ

Genç kızlarının kaçırıldığını öğrenen ailesi, Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı’na ihbarda bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, kaçırma olayına karışan yenge S.A.’yı gözaltına aldı.

GENÇ KIZ HER YERDE ARANIYOR

Kaçırılan S.T., firari durumdaki V.A. ve ağabeyinin bulunması için jandarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA