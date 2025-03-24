Tekirdağ'da Akıllara Durgunluk Veren Olay! Genç Kız Güpegündüz Kaçırıldı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, iddiaya göre bir genç kız, kendisini isteyen kişi ile onun yengesi ve ağabeyi tarafından sokak ortasında kaçırıldı. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Son Güncelleme:

Olay, Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi Bahar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.A., hemşehrisi S.T.’yi ailesinden istemesine rağmen olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine V.A., ağabeyi ve yengesiyle birlikte S.T.’yi kaçırmaya karar verdi.

YENGE DURDURDU, AĞABEY ZORLA ARACA BİNDİRDİ

Cadde üzerinde yürüyen S.T., V.A.’nın yengesi tarafından durduruldu. Yenge bir süre genç kızı oyalarken, V.A. hafif ticari araçla olay yerine yanaştı. O sırada bekleyen ağabey, S.T.’yi kucaklayarak zorla araca bindirdi. Kaçırılma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

JANDARMA HAREKETE GEÇTİ

Genç kızlarının kaçırıldığını öğrenen ailesi, Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı’na ihbarda bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, kaçırma olayına karışan yenge S.A.’yı gözaltına aldı.

GENÇ KIZ HER YERDE ARANIYOR

Kaçırılan S.T., firari durumdaki V.A. ve ağabeyinin bulunması için jandarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Tekirdağ Genç Otomobil
Son Güncelleme:
Zeytinyağında Akılalmaz Sahtekarlık, Bakanlık Tek Tek İfşa Etti Zeytinyağında Akılalmaz Sahtekarlık, Bakanlık Tek Tek İfşa Etti
İTÜ'de Boykot Eylemi: Üzerlerine Kapı Kilitlenen Öğrenciler Camlardan Çıktı Üzerlerine Kapı Kilitlenen Öğrenciler Camlardan Çıktı
Çemen Otu Nedir ve Faydaları Nelerdir? Çemen Otu Nedir ve Faydaları Nelerdir?
Ne Nane Ne de Sarımsak! Bir Tutamı Bİle Yetiyor, Bütün Hastalıkları Def Ediyor Ne Nane Ne de Sarımsak! Bir Tutamı Bİle Yetiyor, Bütün Hastalıkları Def Ediyor
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özel'in Boykot Çağrısı Sonrası Ünlülerden Mesaj Yağdı, Tek Tek İsyan Ettiler Özgür Özel'in Boykot Çağrısı Sonrası Ünlülerden Mesaj Yağdı
İktidarın 'İmamoğlu' Planı: 'İki Amaçları Var...' İktidarın 'İmamoğlu' Planı
İmamoğlu, CHP, Eylemler ve İmralı Süreci... AK Parti'den Gerçek Gündem'e Flaş Açıklamalar AK Parti'den Gerçek Gündem'e Flaş Açıklamalar
Ekrem İmamoğlu Silivri'den Ant İçti: ‘Burunlarından Fitil Fitil Getireceğim’ Ekrem İmamoğlu Silivri'den Ant İçti: ‘Burunlarından Fitil Fitil Getireceğim’
Ekrem İmamoğlu Soruşturmasında Çarpıcı Detay: Beraat Kararı Yok Sayıldı İmamoğlu Soruşturmasında Çarpıcı Detay: Beraat Kararı Gizlendi!