Dükkan Kirasını 35 Binden 90 Bine Çıkarmak İstedi, Kabul Edilmeyince Dehşet Saçtı

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde, kira artışı nedeniyle yaşanan tartışma şiddete dönüştü. İddiaya göre, dükkân kirasını 35 bin liradan 90 bin liraya çıkarmak isteyen iş yeri sahibi, zam talebini kabul etmeyen kadın kuaförünün dükkânına otomobille daldı. İfadesinde ise "Ayağım gaz pedalına takıldı" dedi.

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Olay, Üçevler Mahallesi’nde meydana geldi. Yaklaşık 6 yıldır kız kardeşiyle birlikte kadın kuaförlüğü yapan Betül V., işyeri sahibinin yüksek kira artışı talebine karşı, mevcut kira sözleşmesinin 2 yıl daha devam ettiğini ve zam oranının EFE-TÜFE hesaplamasına göre belirlenmesi gerektiğini söyledi. Bu teklifi kabul etmeyen Mahmut K., işletme sahipleriyle tartışmaya başladı.

OTOMOBİLİYLE DÜKKANA DALDI

Tartışmanın ardından öfkelenen Mahmut K., bir süre sonra otomobiliyle dükkânın camına çarptı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, korku dolu anlar yaşayan işletme sahipleri ve çevredeki vatandaşlar, kavgayı ayırmak için müdahale etti.

Polis ekipleri olay yerine sevk edilirken, Mahmut K. ifadesinde “Ayağım gaz pedalına takıldı” dedi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Kiracı Kira, kiracı Otomobil
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