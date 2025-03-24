Dükkan Kirasını 35 Binden 90 Bine Çıkarmak İstedi, Kabul Edilmeyince Dehşet Saçtı

Olay, Üçevler Mahallesi’nde meydana geldi. Yaklaşık 6 yıldır kız kardeşiyle birlikte kadın kuaförlüğü yapan Betül V., işyeri sahibinin yüksek kira artışı talebine karşı, mevcut kira sözleşmesinin 2 yıl daha devam ettiğini ve zam oranının EFE-TÜFE hesaplamasına göre belirlenmesi gerektiğini söyledi. Bu teklifi kabul etmeyen Mahmut K., işletme sahipleriyle tartışmaya başladı.

OTOMOBİLİYLE DÜKKANA DALDI

Tartışmanın ardından öfkelenen Mahmut K., bir süre sonra otomobiliyle dükkânın camına çarptı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, korku dolu anlar yaşayan işletme sahipleri ve çevredeki vatandaşlar, kavgayı ayırmak için müdahale etti.

Polis ekipleri olay yerine sevk edilirken, Mahmut K. ifadesinde “Ayağım gaz pedalına takıldı” dedi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA