Bakanlığın Kara Listesinde ‘At ve Eşek Eti’ Skandalı! Bir Şehrin Sofrasına Büyük İhanet

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimlerini sürdürerek halk sağlığını tehdit eden firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlığın güncellediği 24 Mart tarihli yeni listede, tüketicilere dana eti adı altında at ve eşek eti satıldığı ortaya çıktı.

AT VE EŞEK ETİ SKANDALI

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden yayımladığı " ve "Taklit veya Tağşiş Yapılacak Gıdalar" listesinde birçok ürün yer aldı.

Listelerde en dikkat çeken hile ise, vatandaşa 'dana eti' diye at ve eşek eti satılması oldu. Adana’daki ‘Servet Kasap’ adlı işletmenin kırmızı etlerinde tek tırnaklı hayvan eti (at ve eşek eti) tespit edildi.

SUCUKTA DERİ DOKUSU TESPİT EDİLDİ

Öte yandan sucuk ürününde de tağşiş yapıldığı ortaya çıktı. Sucuklarda gıda boyası ve deri dokusu kullanıldığı tespit edildi.

Kaynak: Haber Merkezi