Beyoğlu'nda Sirenler Durmuyor! İstiklal Caddesi'ndeki Tarihi Binada Korkutan Yangın

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde bulunan pasajın 4. katındaki ikamette henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

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Kaynak: Haber Merkezi