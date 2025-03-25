Trabzon'da Denizde Erkek Cesedi Bulundu

Trabzon'da Akçaabat ilçesi açıklarında bir erkek cesedi bulundu. Denizde cansız bedeni fark eden balıkçıların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedi sudan çıkardı.

Trabzon'da Denizde Erkek Cesedi Bulundu

Trabzon'un Akçaabat ilçesi açıklarında sabah saatlerinde bir erkek cesedi bulundu. Balıkçılar, ilçe merkezi Nihat Usta Köfte salonu karşısında denize açıldıklarında, su yüzeyinde hareketsiz bir ceset gördü. Yüzüstü şekilde yüzen cansız bedeni fark eden balıkçılar, durumu hemen 112 ihbar hattına bildirdi.

CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ

Olay yerine Sahil Güvenlik ve deniz polisi ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, cesedin 35-40 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Sahil Güvenlik dalgıçları, cesedi teknelerine alarak, Trabzon Adli Tıp Kurumu'na otopsi yapılmak üzere sevk etti.

Kaynak: İHA

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