Takip Ettiği Kadını Önce Yumrukladı, Sonra Taciz Etti!

Esenyurt'ta bir erkek, takip ettiği kadını önce yumrukladı ardından taciz etti. Kadının yardım çağrıları üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tacizci erkeği gözaltına aldı.

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Esenyurt'ta bir kişi, takip ettiği kadına saldırarak önce yumruk attı, ardından da taciz etti. Olay, Akçaburgaz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şahıs, takip ettiği kadının yaşadığı apartmana gizlice girip saklandı ve kadının dışarı çıkmasını bekledi.

YUMRUKLADI, TACİZ ETTİ

Kadın dışarı çıktığında, şüpheli hemen peşine takıldı, önce yumrukla saldırdı, ardından da tacizde bulundu. Kadının çığlıkları çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Kadının yardım çağrıları üzerine polis harekete geçerek şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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