Dev Sahte İçki Baskını, Yüzlerce Litre Ele Geçirildi

Samsun'da kaçakçılıkla mücadele ekipleri tespit edilen bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda 1 ton etil alkol ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar neticesinde Canik ilçesinde bir iş yerine basın gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda, iş yerinde 1 ton etil alkol çıktı. Kaçak yollarla temin edildiği düşünülen etil alkolle ilgili olarak 1 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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