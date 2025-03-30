Adıyaman’da İki Araç Kazaya Karıştı, Yaralılar Var

Adıyaman’ın Besni ilçesinde 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil ile bir araç çarpıştı. Yaşanan kazada araçta bulunan 7 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
Adıyaman’da İki Araç Kazaya Karıştı, Yaralılar Var

Alınan bilgilere göre, K.A. (16) idaresindeki plakası öğrenilemeyen araç ile Z.G. (30) kontrolündeki 27 HZ 224 araç Besni ilçesine bağlı Köseceli beldesinin Tetirli Mahallesi'nde kazaya karıştı.

Yaşanan kazada sürücülerden Z.G., ile araçta bulunan S.G. (27), M.G. (26), S.G. (28), E.M.G. (6), M.S.G. (8), E.G. (6) ve M.A.G. (3) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerin tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Trafik kazası Adıyaman
Son Güncelleme:
İçini Yiyip Dışını Hep Atıyoruz ama Meğer Asıl Şifa Kabuklardaymış! Kabuğu Altından Daha Değerli İçini Yiyip Dışını Hep Atıyoruz ama Meğer Asıl Şifa Kabuklardaymış! Kabuğu Altından Daha Değerli
Hastaneye Kaldırılan Mahir Polat'a Anjiyo Yapılacak Hastaneye Kaldırılan Mahir Polat'a Anjiyo Yapılacak
Dünyanın En Çok Kullanılan Yapay Zeka Araçları Sıralandı! İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız Dünyanın En Çok Kullanılan Yapay Zeka Araçları Sıralandı! İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız
Çanakkale’de Yanan Evde Maddi Hasar Oluştu Çanakkale’de Yanan Evde Maddi Hasar Oluştu
ÇOK OKUNANLAR
Resmi Gazete Yayımlandı, İki Hizbullahçı Serbest Resmi Gazete Yayımlandı, İki Hizbullahçı Serbest
Galatasaray 25 Maç Sonra Deplasmanda Yenildi Galatasaray 25 Maç Sonra Deplasmanda Yenildi
Kars’ta Feci Kaza, Ölü ve Yaralılar Var Kars’ta Feci Kaza, Ölü ve Yaralılar Var
Gedson Fernandes'ten Dördüncü Gol Gedson Fernandes'ten Dördüncü Gol
Çanakkale’de Yanan Evde Maddi Hasar Oluştu Çanakkale’de Yanan Evde Maddi Hasar Oluştu