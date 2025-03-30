Adıyaman’da İki Araç Kazaya Karıştı, Yaralılar Var

Alınan bilgilere göre, K.A. (16) idaresindeki plakası öğrenilemeyen araç ile Z.G. (30) kontrolündeki 27 HZ 224 araç Besni ilçesine bağlı Köseceli beldesinin Tetirli Mahallesi'nde kazaya karıştı.

Yaşanan kazada sürücülerden Z.G., ile araçta bulunan S.G. (27), M.G. (26), S.G. (28), E.M.G. (6), M.S.G. (8), E.G. (6) ve M.A.G. (3) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerin tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA