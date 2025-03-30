Kars’ta Feci Kaza, Ölü ve Yaralılar Var
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaşanan trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken 5 kişi ise yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kaza Sarıkamış-Selim karayolu Karahamza köyü mevkinde yaşandı. Yaşanan kaza sonrası olay yarına çok sayıda sağlık ekibi yönlendirilirken, ekiplerin yaptığı incelemede 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ekipler, yaralı 5 kişiyi ise ambulanslarla Kafkas Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Yaralıların tedavisi devam ederken, meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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