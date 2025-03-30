Çanakkale’de Yanan Evde Maddi Hasar Oluştu

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir evde yangın meydana geldi. Ev sahiplerinin evde bulunmadığı esnada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken evde maddi hasar oluştu.

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Çanakkale’de Yanan Evde Maddi Hasar Oluştu

Yeniceköy Mahallesi'nde bulunan bir evde henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine iletti.

İhbar sonrası olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ev sahiplerinin evde bulunmadığı esnada çıkan yangın hakkında polis ekipleri inceleme başlatırken evde maddi hasar oluştu.

Kaynak: İHA

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Çanakkale’de Yanan Evde Maddi Hasar Oluştu Çanakkale’de Yanan Evde Maddi Hasar Oluştu