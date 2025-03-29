Edirne'de Önce Sağanak Sonra Dolu Yağdı

Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgiye göre, hafta sonu etkili olacağı daha önce belirtilen kentte yağmur ve fırtına kendini gösterirken, yer yer dolu yağışı da görüldü. Kent merkezinde Saraçlar Caddesi'nde yağan dolunun ardından seraların önünde dolu birikintileri oluştu.

Bayram alışverişine çıkan vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalanırken, bazı vatandaşlar da iş yerleri ve binaların altına sığınarak yağışlardan kendilerini korumaya çalıştı.

Bayramın 1. ve 2. günü yağışların devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA