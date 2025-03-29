Sapanca'da Kum Fırtınasında Kaybolan 15 Yaşındaki Çocuktan Acı Haber

Sakarya’da, Sapanca Gölü’nde antrenman yaparken kum fırtınası nedeniyle suya düşüp kaybolan 15 yaşındaki Kaan Ege Baran’dan acı haber geldi.

Sapanca'da Kum Fırtınasında Kaybolan 15 Yaşındaki Çocuktan Acı Haber

Olay, dün akşam saatlerinde Sapanca Gölü’nün Serdivan ilçesi kıyısında yaşandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Sporcu Eğitim Merkezi antrenörleriyle birlikte olimpiyatlara hazırlanan Sakarya Gençlik Merkezi Spor Kulübü sporcularının antrenmanı sırasında aniden kum fırtınası oluştu. Fırtınada sırasında gölde bulunan kanolardaki 7 sporcu ile 1 eğitmen suya düştü.

Göle düşen sporculardan Kaan Ege Baran bulunamayınca ekiplere haber verildi; olay yerine ulaşan ekipler Baran için arama-kurtarma çalışması başlattı.

ACI HABER GELDİ

Arama- kurtarma çalışmaları AFAD, Jandarma Arama- Kurtarma, itfaiye, Kocaeli ve Yalova deniz polisi, Sakarya Arama- Kurtarma Ekibi (SAKE) ile Ankara ve Samsun emniyetinden oluşan personel ile birlikte toplam 117 kişilik ekip, 11 bot, 7 dron, 2 sonar cihazı, 35 araç, 2 skuter ve 1 helikopter ile yapıldı.

Yapılan yoğun çalışma sonucunda kayıp sporcu Kaan Ege Baran’ın cansız bedenine bulundu. Talihsiz sporcunun cansız bedeni, suya düştüğü bölgenin yakınlarında yaklaşık 8 metre derinden çıkarıldı. Kaan'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi.

Sapanca'da Kum Fırtınasında Kaybolan 15 Yaşındaki Çocuktan Acı Haber - Resim : 1

Kaynak: DHA

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