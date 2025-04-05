Afyonkarahisar’da Traktör Kazaya Karıştı; İki Yaralı

Kaza, merkeze bağlı Beyyazı beldesinde yaşandı. Alınan bilgilere göre, M.A.U. kontrolündeki 03 AGP 790 plakalı hafif ticari araç henüz tespit edilemeyen bir nedenle G.Ş. (45) idaresindeki 03 AS 051 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada traktör sürücüsü ile yanında bulunan H.T., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine intikal eden ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaza sonrası jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA