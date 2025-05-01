Elazığ’da Dağ Keçileri Görüntülendi

Elazığ’ın Güneykent Mahallesi Yemişlik TOKİ mevkiinde dağ keçileri taşlık alanda gezerek bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Elazığ’da Dağ Keçileri Görüntülendi

Elazığ, zengin doğal yaşamı ve dağlık coğrafyasıyla yabani hayvan türlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda, ilde sıkça görülen dağ keçileri bu kez Güneykent Mahallesi Yemişlik TOKİ mevkiinde ortaya çıktı. Taşlık arazide bir süre dolaşan dağ keçileri, daha sonra gözden kayboldu.

Bu anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Paylaşılan görüntülerde, dağ keçilerinin doğal ortamlarında rahatça gezindiği dikkat çekti. Elazığ’ın doğal yaşam zenginliğinin bir göstergesi olan bu olay, bölgedeki yaban hayatının korunmasının önemini bir kez daha hatırlattı.

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Kaynak: İHA

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