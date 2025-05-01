Kepez’de Pencerede İntihar Girişimi: Genç İkna Edildi

Antalya’nın Kepez ilçesinde, 3 katlı apartmanın dubleks katında pencereden atlayacağını söyleyerek bağıran genç, polis ekiplerinin iknasıyla vazgeçirilerek polis merkezine götürüldü.

Kepez’de Pencerede İntihar Girişimi: Genç İkna Edildi

Antalya’nın Kepez ilçesi Yeni Mahalle 2421 Sokak’ta bulunan 3 katlı bir apartmanın 3. kat dubleks dairesinde, saat 13.00 sıralarında bir intihar girişimi yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Murat ismindeki bir genç, ailesiyle birlikte yaşadığı dairenin dubleks katındaki odanın penceresine çıkarak bağırıp çağırmaya başladı. Kendini atacağını söyleyen genci gören çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Pencere camından sarkarak tehlikeli hareketler yapan genç, ekiplerin uzun süren ikna çabalarına direndi. Polis ekipleri, apartmanın teras katından gençle yaptığı görüşmelerin ardından Murat’ı eyleminden vazgeçirmeyi başardı. Genç, aşağı indikten sonra olay yerinde hazır bulunan ambulansa bindirildi ve ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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