Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 19,7 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Eskişehir’in Beylikova ilçesinde jandarma operasyonuyla bir şüphelinin evinde 19,7 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı bulundu; soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 19,7 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda, bir şüpheli şahsın Eskişehir’den temin ettiği uyuşturucu maddeyi Beylikova ilçesine getireceği bilgisine ulaşıldı. Bu bilgi üzerine harekete geçen jandarma birimleri, Beylikova ilçesinde şüpheliye ait evde arama yaptı.

Yapılan aramada, 19,7 gram metamfetamin uyuşturucu madde ile 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

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Kaynak: İHA

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