Akyazı’da Ters Yönde Giden Otomobil Yürekleri Ağza Getirdi

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, D-140 kara yolunda ters yönde ilerleyen bir otomobil, hem kendi sürücüsünün hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. 54 TZ 244 plakalı Toyota marka otomobilin sürücüsünün kimliği henüz belirlenemezken, araç uyarılara rağmen ters şeritte yoluna devam etti.

Olay sırasında, ters yönden gelen otomobille çarpışmamak için bir başka sürücü son anda manevra yapmak zorunda kaldı. Tehlikeli anlar, bir araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Toyota marka otomobilin kara yolunda ters yönde ilerlediği ve başka bir sürücünün çarpışmayı önlemek için ani bir manevra yaptığı açıkça görülüyor. Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: İHA