Gönen’de Şap Hastalığı Nedeniyle 16 Mahalle Karantinaya Alındı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ulukır Mahallesi’nde büyükbaş hayvanlarda şap hastalığına rastlandı. Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla Ulukır’ın yanı sıra Ayvalıdere, Gebeçınar, Kınalar, Çifteçeşmeler, Dışbudak, Gelgeç, Turplu, Sarıköy, Dereköy, Gündoğan, Alaattin, Bostancı, Paşaçiftlik, Körpeağaç ve Havutça mahalleleri karantina altına alındı.

Karantina kapsamında, bu mahallelerde hayvan giriş-çıkışları tamamen yasaklanırken, bölgedeki tüm hayvan hareketleri durduruldu. Gönen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, hastalığın kontrol altına alınması için vatandaşları alınan tedbirlere uymaya çağırdı. Karantina kurallarını ihlal edenlere idari para cezası uygulanacağı belirtildi. Yetkililer, çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ve hastalığın yayılmasını önlemek için gerekli tüm önlemlerin alındığını ifade etti.

Kaynak: İHA