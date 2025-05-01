Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 27 Gram Bonzai Ele Geçirildi

Eskişehir’in Alpu ilçesinde jandarma ekiplerinin operasyonuyla 2 şüphelinin araçlarında 27 gram sentetik kannabinoid (bonzai) bulundu; şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 27 Gram Bonzai Ele Geçirildi

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, 2 şüpheli şahsın kentte temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Alpu ilçesine getireceği bilgisi elde edildi. Bu bilgi üzerine harekete geçen jandarma birimleri, Alpu ilçesinde şüphelilere ait olduğu belirlenen araçlarda arama yaptı.

Aramalarda, 27 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, şüpheli 2 şahıs hakkında uyuşturucu madde bulundurma ve nakletme suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

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Kaynak: İHA

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